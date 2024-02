Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Mülltonnenbrand in Neuwied

In den Freitagabendstunden, 23. Februar 2024 wurden im Schützengrund in Neuwied zwei brennende Mülltonnen gemeldet. Laut Zeugenaussage soll es vorher zwei Mal laut geknallt haben. Durch die Feuerwehr Engers wurden die Tonnen abgelöscht. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Lediglich die beiden Mülltonnen wurden durch das Feuer beschädigt. Aus welchem Grund die Mülltonnen in Brand gerieten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied entgegen. Quelle: Polizei