Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Trunkenheit im Straßenverkehr – Partynacht endet auf Polizeidienststelle in Linz am Rhein

Sonntagmorgen um 07:05 Uhr meldete sich ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiinspektion Linz. Dem Zeugen aus Neuwied fiel ein Verkehrsteilnehmer in unsicherer Fahrweise auf, der die B 42 aus Koblenz kommend in Fahrtrichtung Linz befuhr. Der Fahrzeugführer des Kia konnte im weiteren Verlauf durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Vettelschoß war stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage, mit seinem Fahrzeug sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Er gab an, die Nacht mit Freunden in Koblenz verbracht zu haben. Der Mann wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht und seine Fahrerlaubnis entzogen. Quelle: Polizei