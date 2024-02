Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Bad Hönningen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Polizeiinspektion Linz um 04:10 Uhr durch einen aufmerksamen Bürger die Meldung über einen aktuell stattfindenden Einbruchsdiebstahl in das Gebäude der ehemaligen Artus Mineralquellen in Bad Hönningen. Vor Ort konnten die Beamten im Rahmen der Fahndung auf dem weitläufigen Firmengelände keine Personen antreffen. Es konnte ermittelt werden, dass die Täter in Begriff waren, Schwermetalle zu entwenden. Vor Ort konnte umfangreiches Spurenmaterial sichergestellt werden. Die Beweismittel werden durch das Landeskriminalamt insbesondere zwecks DNA-Auswertung untersucht und könnten im Anschluss zu einer Ermittlung der Täter führen. Wer kann sachdienliche Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen, welche in einem Tatzusammenhang stehen könnten? Quelle: Polizei