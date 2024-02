Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

DIERDORF – Haftbefehl gegen Fahrer eines E-Scooters in Dierdorf

Am 23. Februar 2024 sollte der Fahrer eines E-Scooters aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der zunächst erfolgte Versuch, vor den eingesetzten Beamten zu fliehen, schlug fehl. Im Anschluss leistete er Widerstand gegen die zu erfolgende Fesselung seiner Arme. Es wurde festgestellt, dass er ein gefälschtes Führerscheindokument mit sich führte. Der Führerschein sowie der E-Scooter wurden zwecks weiterer Überprüfungen sichergestellt. Am Folgetag erschien er auf der Dienststelle, um seinen E-Scooter abzuholen. Eine erneute Überprüfung im Fahndungssystem ergab, dass nun gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Neben der Eröffnung zahlreicher Strafverfahren erfolgte die Festnahme sowie die Verbringung in die Justizvollzugsanstalt. Quelle: Polizei