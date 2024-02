Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

HEDDESDORF – Evangelischen Vereins Heddesdorf spendet an Kindertagesstätte

Der Evangelische Verein Heddesdorf hatte wieder auf seiner gut besuchten Adventsfeier im Dezember vergangenen Jahres unter den Gästen gesammelt. Dieses Mal für eine Spende an die Evangelische Kindertagesstätte Pusteblume in Heddesdorf. Hier hatte der Vorstand mitbekommen, dass sich die Kinder über eine neue und große Turnmatte freuen würden. Bei der Sammlung kam ein ordentlicher Betrag zusammen, den der Vorstand auf glatte 500 Euro aufrundete.

Nun war es so weit und man traf sich zur symbolischen Scheckübergabe an der KiTa. Vorsitzender Sven Lefkowitz machte bei der Übergabe an KiTa-Leiterin Svenja Strotkamp deutlich, dass der Evangelische Verein traditionell seit vielen Jahren soziale Zwecke fördert. „Wir unterstützen natürlich bevorzugt mit unseren Spenden Einrichtungen und Organisationen in Heddesdorf und Neuwied. Dabei ist es uns eine Freude gerade für die Kinder vor Ort etwas zu tun. Das passt auch sehr gut zu unserem Verein, der sich mit seinen Aktivitäten verstärkt an die ganze Familie, von den Großeltern bis zu den Enkelkindern, richten möchte. Wir wünschen den Kleinsten ganz viel Freude mit der neuen Turnmatte und freuen uns schon darauf, wenn die Kinder mal wieder auf einer Feier für uns etwas darbieten“, schloss Lefkowitz seinen kurzen Redebeitrag.

Foto: (v-l.): Stellv. Vorsitzender Mark Graßmann, Vorsitzender Sven Lefkowitz, KiTa-Leiterin Svenja Strotkamp und Kassierer Konrad Graßmann. Foto: Georg Schuch