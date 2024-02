Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

STÜRZELBACH – Hans Gerd Altgeld ist neuer Ortsbürgermeister in Stürzelbach

Wegen Mandatsniederlegung des ehemaligen Ortsbürgermeisters Christopher Schär wurde in der Ortsgemeinde Stürzelbach der Ortsbürgermeister neu gewählt. Einziger Kandidat war Hans Gerd Altgeld, der am 28. Januar 2024 mit 82,14 % gewählt wurde.

In der Sitzung des Ortsgemeinderats am 20. Februar 2024 wurde der neu gewählte Ortsbürgermeister durch den Ersten Ortsbeigeordneten Christian Heimann ernannt und in sein Amt eingeführt.

Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte zur Wahl und zur Ernennung und bedankte sich bei Hans Gerd Altgeld für die Bereitschaft, das bedeutsame Ehrenamt des Ortsbürgermeisters künftig begleiten zu wollen. „Demokratie lebt vorwiegend auch vom ehrenamtlichen Einsatz der Menschen vor Ort“, so Fred Jüngerich.

Foto: (v.l.): Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Hans Gerd Altgeld und Erster Beigeordneter Christian Heimann Foto: Verbandsgemeindeverwaltung