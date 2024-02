Veröffentlicht am 26. Februar 2024 von wwa

PRACHT – Eiserne Hochzeit in Pracht – Eheleute Harald und Sigrid Herhold feiern ihre eiserne Hochzeit

Das Fest der eisernen Hochzeit feiern am 27. Februar 2024 die Eheleute Harald und Sigrid Herhold wohnhaft in Pracht – Niederhausen. Im Kreise der Familie, Verwandten und Bekannten blickt das Jubelpaar auf einen 65jährigen, gemeinsamen Lebensweg zurück. Zu den Gratulanten gehören auch die Kreisverwaltung Altenkirchen, die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) und die Ortsgemeinde Pracht. Die Bevölkerung schließt sich den guten Wünschen für einen weiteren gemeinsamen Lebensabend herzlich an. Den Tag der eisernen Hochzeit verbringt das Jubelpaar im Kreise der Familie. Foto: Privat