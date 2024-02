Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Mudersbach

Verkehrsunfall am 24. Februar 2024, gegen 17.10 Uhr, in Mudersbach, im Kapellenweg. Ein 67-Rollerfahrer befuhr den Kappellenweg in Fahrtrichtung Hauptstraße, während dessen eine 37jährigen Pkw-Fahrerin den Kapellenweg in Richtung Friedhofsweg befuhr. Im Scheitelpunkt der Kurve erkannte der Rollerfahrer plötzlich den Pkw, bremste aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu stark ab und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht, am Roller entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Quelle: Polizei