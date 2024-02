Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf

Verkehrsunfall am 24. Februar 2024, gegen 16.00 Uhr, in Herdorf, in der Schneiderstraße. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Schneiderstraße und wurde im Bereich des Einkaufszentrums aufgrund eines medizinischen Notfalles kurzfristig ohnmächtig. Der Pkw kam in der scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.