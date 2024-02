Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Kirchen

Verkehrsunfallflucht am 24. Februar 2024, gegen 10.00 Uhr, in Kirchen, in der Bahnhofstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen gegenüber der Hausnummer 32 abgestellten Pkw einer 27-jährigen Frau. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen gesucht unter 02741/926-0. Quelle: Polizei