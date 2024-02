Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

HERDORF – Fahrzeugtür in Herdorf beschädigt

Sachbeschädigung in der Nacht zum 24. Februar 2024, in Herdorf, im Glockenfeld. Von Unbekannten wurde der vor dem Anwesen abgestellte Pkw eines 72-jährigen Mannes an der Fahrertür zerkratzt. Dabei entstand Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet sich unter 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei