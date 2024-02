Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

DAADEN – Stahlfelgen in Daaden entwendet

Diebstahl am 24. Februar 2024, gegen 10.30 Uhr, in Daaden, im Hopfengarten. Von Unbekannten wurden die Stahlfelgen, die inclusive Reifen an der Grundstücksmauer für einen kurzen Zeitraum abgelegt waren, herausgeschnitten und entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei