Veröffentlicht am 24. Februar 2024 von wwa

BETZDORF – Unbekannte beschmieren Scheibe eines Wahlkreisbüros in Betzdorf

Zwischen dem 19. und 22. Februar 2024, gegen 10:00 Uhr wurde die Scheibe des Wahlkreisbüros einer politischen Partei in der Wilhelmstraße in Betzdorf durch Unbekannte mit einem Hakenkreuz beschmiert. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei