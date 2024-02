Veröffentlicht am 24. Februar 2024 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung in der VGV Betzdorf-Gebhardshain – Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW.

Am Freitag, 23. Februar 2024, wurde bei der Polizei Betzdorf eine Sachbeschädigung an einem PKW angezeigt. Die 61-Jährige Frau parkte ihren PKW zwischen 08:05 und 12:20 Uhr auf dem Parkplatz des Musikhauses „Wolf“ in Betzdorf. Ein Unbekannter zerkratzte den PKW über die komplette Fahrerseite. Bei Hinweisen zur Tat oder dem Täter melden Sie sich bitte bei der Polizei in

Betzdorf. Quelle: Polizei