Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied

L329 Neu! Yoga Retreat. Mein Tag mit Yoga: Hatha-Yoga Praxis und kleine Einführung in die Yoga-Philosophie. Sonntag,17.03.2024v., 10:00 – 16:30 Uhr. Bitte mitbringen: Yogamatte, Sitzkissen, Decke, bequeme Kleidung, Getränke und Speisen für die Pause. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG. Leitung: Petra Helena Rieck, Yogalehrerin BDY/EYU/GGF. Staffelpreis v. 35,00 – 30,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

P110 Neu! „Dein Biogarten – Rund ums Jahr und leicht gemacht“ Schnupperkurs. Dienstag, 12.03.2024 v. 18:00 – 20:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, Puderbach, Klassenraum. Leitung: Julia Hilgeroth-Buchner. Gebühr: 17,00 €. Anmeldung: Außenstelle Puderbach – 02684 8581-10 /-08.

U352 Neu! Moderne Ernährung im Focus für Darmgesundheit-Vortrag. Mittwoch, 13.03.2024

v. 18:30 – 20:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, Unkel, Filmvorführungsraum EG. Leitung: Sigrun Birkelbach, staatlich geprüfte Heilpraktikerin. Kostenfrei. Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.

G204 Neu! Bluesharp / Mundharmonika – Aufbau-Workshop (Online-Zoom1)

Teil 2: Chugging. Mitzubringen: eine diatonische Richter-Mundharmonika in „C“, auch Bluesharp genannt. Ein entsprechendes Instrument kann vorab über den Dozenten vergünstigt bezogen werden. Unter 0176 – 346 443 92 steht er aber auch mit allgemeinen Tipps zum Kauf zur Verfügung. Donnerstag, 14.03.2024 v. 20:00 – 21:30 Uhr. Staffelpreis v. 14,00 € -12,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

R231 Neu! Intuitives Malen für Frauen. Entdecke Deine Kreativität. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das Material wird gestellt. 2x freitags, 15.03./16.03.24 v. 17:00 – 19:00 Uhr. Malatelier Margit Philippi, Hinterstr. 7 56579 Hardert. Leitung: Margit Philippi, Diplom-Grafikerin, Ausgebildete Schriften- und Dekorationsmalerin. Staffelpreis v. 39,00 € – 36,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.

G424 Superhirn – Vokabeln lernen im Sekundentakt (Online-Konferenztool „edudip. Dienstag, 12.03.2024 v. 19:00 – 21:30 Uhr. Gebühr: 25,00 €.

G105 Superhirn-5 Wege zum perfekten Gedächnis (online-Konferenztool „edudip“). Samstag, 16.03.2024 v. 09:00 – 16:30 Uhr. Gebühr: 62,00 €.

Voraussetzungen: PC / Laptop, gute Internetverbindung, Webcam, Mikrofon, Lautsprecher / Headset. Eine Anmeldung gilt für einen ganzen Haushalt!

Leitung: Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de