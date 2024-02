Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Kriminell-vielfältiges Programm in der Stadtbibliothek – Mitmach-Lesung und Senioren-Sachvorträge im März

Architektin, Heilpraktikerin und Krimiautorin – drei Frauen gastieren im März mit sehr unterschiedlichen Themen in der Stadtbibliothek Neuwied. Den Auftakt macht Heike Eberius-von Hammel: Gemeinsam mit Musiker Bert Gocke bringt sie am Freitag, 1. März, „Krimi und Gitarre“ ins Historische Rathaus. Wenige Tage später spricht Heilpraktikerin Manuela Schuh in ihrem Vortrag „Entgiften“ am Mittwoch, 6. März, über die körpereigenen Kräfte zu Regeneration und Selbstheilung. „Altersgerechtes Wohnen“ ist der Fokus von Architektin Alexandra Schmitz-Pauser, die am Dienstag, 12. März, Tipps zur Beseitigung von Barrieren gibt.

„Krimi und Gitarre“ vereint ein Kriminalstück mit virtuoser Gitarrenmusik. Die Geschichte spielt in einem idyllischen Bergdorf, in dessen Wald Unheimliches vor sich geht. Die ermittelnde Polizistin gerät beim Versuch, den Fall zu lösen, selbst in Gefahr. Denn der mutmaßliche Verbrecher prangert Umweltzerstörung an und wird zum Sympathieträger für die Dorfbewohner. Wer letztendlich die Polizistin ermordet, das herauszufinden ist Aufgabe des Publikums. Wer richtig liegt, kann ein signiertes Buch der Autorin gewinnen. Die musikalische Krimilesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro.

Seniorenbeirat holt Expertinnen in die Stadtbibliothek: Die beiden Termine der Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Sachvortrag am Nachmittag“, einer Kooperation des Seniorenbeirats mit der Stadtbibliothek, kosten keinen Eintritt. Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich unter Tel. 02631 802-700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de.

Der Sachvortrag „Entgiften“ beginnt am 6. März um 18 Uhr in der Stadtbibliothek, Pfarrstraße 8. Die Heilpraktikerin erläutert, welche Symptome sie auf Gift- und Schadstoffe zurückführt, die ausgeleitet werden sollten. Manuela Schuh ist überzeugt: „Unser Körper ist ein Wunderwerk der Regeneration und Selbstheilung, wenn wir ihn lassen und ihm dies ermöglichen.“

Praktische Tipps, wie auch mit wenig Aufwand die Barrierefreiheit des eigenen Zuhauses verbessert werden kann, gibt am 12. März ab 15 Uhr Alexandra Schmitz-Pauser. Die Architektin hat sich spezialisiert auf die Fachplanung für barrierefreies Bauen. In Neuwied hat sie unter anderem die Kita Sonnenland und die Erweiterung des Diakoniegebäudes geplant und umgesetzt.