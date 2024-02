Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Generationenkino mit Vorstellungen im März und April – Gefühlvolle Filme über Liebe und Freundschaft

Vor fast zehn Jahren entstand im Seniorenbeirat die Idee, in Neuwied ein „Generationenkino“ ins Leben zu rufen – eine Filmreihe, die Altersgrenzen überwindet und einen generationenübergreifenden Austausch fördert. Die gezeigten Filme sollten Menschen jeden Alters ansprechen und die verschiedenen Perspektiven der Generationen auf gesellschaftlich relevante Themen miteinander ins Gespräch bringen. In Kooperation mit dem Filmbetrieb Weiler ist genau das gelungen: Das Generationenkino hat sich längst als erfolgreiche Veranstaltungsreihe etabliert, weil es eben mehr ist als einfach nur Kino. Im März und April stehen nun die nächsten Vorstellungen an.

Den Anfang macht am Dienstag, 5. März, die Komödie „Weißt du noch“. Marianne und Günter sind bereits eine halbe Ewigkeit verheiratet, aus ihrer Ehe ist allerdings auch schon lange die Luft raus. Das wird beiden schmerzlich bewusst, nachdem ihre inzwischen erwachsenen Kinder das Haus verlassen. Traurig müssen sie feststellen, dass sie sich nicht einmal mehr daran erinnern können, warum sie sich damals ineinander verliebt hatten. Um ihre Erinnerungen wiederzubeleben, beschließen sie, an ihrem Hochzeitstag eine Wunderpille einzunehmen. Das hat ungeahnte Folgen…

Die Tragikomödie „Das Beste kommt noch“ von Til Schweiger gibt den Zuschauerinnen und Zuschauern am Dienstag, 2. April, Einblicke in die tiefe Freundschaft zwischen Felix und Arthur. Durch ein großes Missverständnis sind beide Freunde fest davon überzeugt, dass der jeweils andere schwer erkrankt ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Gemeinsam begeben sie sich auf ein Abenteuer, um noch ein letztes Mal das Leben und ihre Freundschaft zu feiern.

Beide Filme werden im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, gezeigt. Einlass ist jeweils ab 15 Uhr, die Filme beginnen eine Stunde später. Vor Filmstart gibt es wie gewohnt ein geselliges Zusammensein bei Kaffee und Kuchen. Karten für das Generationenkino sind nur im Vorverkauf erhältlich und können bis spätestens drei Tage vor der Veranstaltung online unter www.kinoneuwied.de oder zu den Kassenöffnungszeiten im Metropol- und Schauburg-Kino erworben werden. Der Eintritt beträgt 11 Euro, darin sind Kaffee und Kuchen bereits enthalten.