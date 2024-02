Veröffentlicht am 25. Februar 2024 von wwa

MAINZ – Anhaltende europäische Uranimporte aus Russland machen uns unglaubwürdig- Die EU-Staaten wollen anlässlich des 2. Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen.

Hierzu ein Statement des stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der FREIEN WÄHLER zur Europawahl 2024, Joachim Streit: „Solange wir Brennstäbe für Kernkraftwerke in Lingen produzieren und europäische Länder Uran aus Russland beziehen, sind Sanktionen auf Energie aus Russland verlogen. So kann Putin unsere mutmaßliche moralische Überlegenheit als bloßen Opportunismus verächtlich machen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Verzicht auf einen Importstopp von Uran Deutschland besonders hart trifft. Denn während beispielsweise Frankreich fleißig Atomstrom produziert, haben wir unsere AKWs bekanntlich vom Netz genommen. Im Gegenzug beziehen wir Atomstrom aus Frankreich – indirekt bezahlen wir also für Brennstäbe aus Russland mit. Wenn wir uns also für ein weiteres Sanktionspaket entscheiden, dann für eines, das auch den Import von Uran umfasst. Unsere Glaubwürdigkeit darf im Kampf um Frieden und Freiheit für Europa nicht leiden – sonst schaden wir der Strahlkraft unserer Werte.“