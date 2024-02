Veröffentlicht am 24. Februar 2024 von wwa

ENGERS – MAINZ – Der VdK aus Engers besuchte Lana Horstmann im Landtag

Der VdK Engers nutzte die Einladung der heimischen Landtagsabgeordneten Lana Horstmann (SPD) und reiste mit einer größeren Gruppe nach Mainz in den Landtag.

Neuwied. „Das es viel Interesse in der heutigen Zeit an unserem Landtag in Mainz und an der Wirkungsstätte unserer Landespolitik besteht, zeigt der VdK aus Engers mit großer Beteiligung. Ich freue mich immer, wenn ich Besuch aus meiner Heimat bekomme und dass ich den Gästen einen kleinen Einblick in meine Arbeit hier vor Ort in Mainz geben kann,“ so Lana Horstmann. Nach einer ausführlichen Führung über das ZDF-Gelände und den einzelnen Studios in Mainz-Lerchenberg, trafen die Gäste aus dem Wahlkreis Neuwied ihre Abgeordnete Lana Horstmann zum einstündigen Gespräch im Landtagsgebäude. Lana Horstmann sprach über ihre Arbeit in ihren verschiedenen Ausschüssen und erklärte den Besucherinnen und Besuchern den Ablauf eines Plenums und die Pflichten und Aufgaben der Abgeordneten, welches die Gruppe nach einer sehr schönen und humorvollen Einführung des Besucherdienstes zum Abschluss des Tages besuchen durften. Nach einem langen, aber informativen Tag kamen alle wieder wohlbehalten in Neuwied an. Foto: SPD Horstmann