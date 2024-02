Veröffentlicht am 24. Februar 2024 von wwa

KIRCHEN – 4. Gesundheitsmesse der Verbandsgemeinde Kirchen am 10. März 2024 – Mehr als 35 Aussteller aus der Region präsentieren ihre Angebote im Bürgerhaus Freusburg

Am Sonntag, den 10. März 2024 wird von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr die 4. Gesundheitsmesse der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ihre Tore öffnen. Auch diesmal ist wieder der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde als Kooperationspartner mit dabei. Um mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung zu haben, zieht die Messe vom Kirchener Rathaus ins Bürgerhaus Freusburg in der Siegtalstraße 30 um. Dort können sich alle Interessierten vom vielfältigen regionalen Leistungsangebot an Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden überzeugen.

Die Veranstalter wollen am Erfolgskonzept der Jahre 2015, 2017 und 2019 festhalten. Neben vielen Infoständen wird es wieder einige Mitmachaktionen und Fachvorträge geben. Natürlich ist auch an das leibliche Wohl gedacht. Peter Koch sorgt mit seiner Feldküche Giebelwald dafür, dass sich alle mit herzhafter Gemüsesuppe (wahlweise auch mit Fleischeinlage) oder leckeren Waffeln und Blechkuchen stärken können. Außerdem wird vor Ort eine professionelle Kinderbetreuung vom Team der Kita „Wirbelwind“ Freusburg angeboten. So können sich die Eltern, die davon Gebrauch machen möchten, ausgiebiger mit den Messeinhalten beschäftigen, während ihr Nachwuchs in guten Händen ist.

„Gesundheit ist ein hohes Gut, mit dem man verantwortungsbewusst umgehen und um das man sich kümmern muss“, erklärt Bürgermeister Andreas Hundhausen und freut sich über das große Interesse der Aussteller. Mit mehr als 35 Anmeldungen aus der Verbandsgemeinde Kirchen selbst, dem Siegerland und Westerwald sowie den benachbarten Regionen habe man in diesem Jahr die Teilnehmerzahl noch einmal steigern können. Der Kirchener Verwaltungschef betont, dass sich die Angebote an Jüngere wie Ältere gleichermaßen richten, an Menschen die sich ihre Gesundheit erhalten wollen genauso wie an Personen mit Beschwerden. Sie alle hätten die Möglichkeit sich über die Angebote in der heimischen Region zu informieren, den verschiedenen Fachvorträgen beizuwohnen und sich mit Fachleuten auszutauschen.

Mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. med. Günter Gerhardt konnte man einen prominenten Schirmherrn für die 4. Gesundheitsmesse gewinnen. Der Mediziner ist Autor zahlreicher Fachbücher und Ratgeber. Viele werden ihn von seinen zahlreichen Kolumnen in Zeitungen und Magazinen oder seinen TV- und Radiosprechstunden kennen. Als Schirmherr wird Dr. Gerhardt die Messe um 11:00 Uhr offiziell eröffnen und ab ca. 11:30 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses zum Thema „Einsatz von Cannabis in der Schmerztherapie“ sprechen.

Für die weiteren Fachvorträge stehen einmal mehr namhafte Experten aus der Region zur Verfügung. Dabei hat man von der Kooperation zwischen der Stadt Kirchen und dem DRK Krankenhaus in Kirchen profitiert. Folgende Vorträge finden im kleinen Saal des Bürgerhauses statt:

13:30 Uhr: Eosinophile Ösophagitis – das Asthma der Speiseröhre – Chefarzt Dr. med. Rafique Rahimzai

14:30 Uhr: Umgang mit Demenz im Alter – Chefarzt Sinan-Sebastian Dogan

15:30 Uhr: Bis(s) in hohe Alter – Zahngesundheit ein Leben lang – Michaela Sandweg

16:30 Uhr: Volkskrankheit Diabetes – richtige Ernährung (Ernährungspyramide) – Ulrike Gudelius

Die Vorträge dauern ca. 30 Minuten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit den Referenten. Kurzfristige Änderungen im Ablauf behält sich der Veranstalter vor.

Bürgermeister Andreas Hundhausen lädt auch im Namen des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) herzlich zur Gesundheitsmesse ein. Die Veranstaltung ist kostenlos und kann ohne Anmeldung besucht werden.

Foto: Präsentieren das Programm der 4. Kirchener Gesundheitsmesse (von links): Klaus Brinkmann (Sprecher Seniorenbeirat), Bürgermeister Andreas Hundhausen, Christoph Schneider (Sprecher Seniorenbeirat), Selina Hees, Lea Haubrich (beide Verbandsgemeindeverwaltung) und Paul-Gerhard Treude (stv. Sprecher Seniorenbeirat). Foto: VG Kirchen