24. Februar 2024

KREIS ALTENKIRCHEN – LEADER-Förderung: Möglichkeiten für heimische Unternehmen – Online-Infoveranstaltung am 29. Februar 2024

Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen können unter bestimmten Voraussetzungen eine Förderung im Rahmen des LEADER-Programms erhalten. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem LEADER-Regionalmanagement der Region Westerwald-Sieg am Donnerstag, 29. Februar, 16.30 Uhr ein etwa halbstündiges Onlineseminar an. Interessierte Unternehmen können sich bis zum 28. Februar per E-Mail anmelden.

LEADER ist ein Programm der Europäischen Union, das die nachhaltige ländliche Entwicklung fördert. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg bildet eine von 28 LEADER-Regionen in Rheinland-Pfalz und kann Projekte aus verschiedenen Bereichen unterstützen, wie z.B. Tourismus, Kultur, Bildung, Umwelt oder regionale Wirtschaft. Insbesondere für KMU und Kleinstunternehmen der Grundversorgung (z.B. Metzgerei, Bäckerei) bestehen Möglichkeiten, sich bei der LAG um eine Projektförderung zu bewerben. Denkbar ist auch eine Förderung von z.B. Digitalisierungs-, Innovations- oder Nachhaltigkeits-Projekten. Das Vorhaben sollte eine regionale Bedeutung haben. Grundsätzlich gilt auch, dass spezifische Fachförderungen Vorrang haben.

Nach einer Begrüßung durch den Leiter der Wirtschaftsförderung, Lars Kober, wird Niklas Mäder – Regionalmanager der LAG Westerwald-Sieg – vorstellen, wie der LEADER-Ansatz funktioniert, zu welchen Bedingungen Unternehmen Fördermittel erhalten können und wie der Prozess von der Antragstellung bis zur Bewilligung im Detail abläuft. Im Anschluss folgt ein Austausch, bei dem Unternehmen ihre individuellen Fragen klären können.

Die Teilnahme an der Online-Infoveranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich. Interessierte können sich bis zum 28. Februar 2024 per E-Mail bei Iris Scharenberg-Henrich (iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de) anmelden. Kurz vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen Link (Webex) zum digitalen Konferenzraum. Informationen finden Interessierte auch unter https://region-westerwald-sieg.de/.