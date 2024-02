Veröffentlicht am 23. Februar 2024 von wwa

WINDHAGEN – Schwere Brandstiftung in Neuwied – Kriminalinspektion Neuwied ermittelt Beschuldigten

Am 14. Februar 2024 um 00:57 Uhr kam es in Windhagen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Im Rahmen der Brandursachenermittlung wurde eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Infolge umfangreicher Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Neuwied wurde ein dringender Tatverdacht gegen den flüchtigen Wohnungsmieter begründet. Der wurde am 21. Februar 2024 in Linz am Rhein durch Kräfte der Kriminalinspektion Neuwied widerstandslos festgenommen. Gegen ihn wurde durch den Haftrichter des AG Koblenz auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet. Anschließend wurde er in die JVA Koblenz gebracht. Quelle: Polizei