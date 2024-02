Veröffentlicht am 23. Februar 2024 von wwa

BIRNBACH – Verkehrsunfall auf der B 8 in Birnbach

Am 23. Februar 2024, gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der B 8 in Birnbach ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 84-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr die B 8 von Weyerbusch kommend in Richtung Altenkirchen. Der 57-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr die B 8 in entgegengesetzter Richtung. Er beabsichtigte nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen, übersah aber den entgegenkommenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B 8 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei