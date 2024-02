Veröffentlicht am 23. Februar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Tag der Archive 2024 im Stadtarchiv Neuwied

Alle zwei Jahre öffnen am ersten Wochenende im März bundesweit viele Archive ihre Türen, um Interessantes und Wissenswertes über ihre Arbeit und die hier verwahrten historischen „Schätze“ zu vermitteln. Der 12. Tag der Archive bietet auch in diesem Jahr am 3. März in Neuwied die Möglichkeit das Stadtarchiv hinter den Kulissen kennenzulernen. Mit ihrer jeweiligen Schwerpunktsetzung weisen die Archive als Gedächtnis der Gesellschaft und Bewahrer unserer Geschichte auf ihre Bedeutung hin.

Führungen in der Außenstelle Rommersdorf mit Stadtarchiv Neuwied werden jeweils um 14 Uhr und um 15.30 Uhr angeboten und dauern ca. 30 bis 45 Minuten. Neben einem Rundgang durch die Räumlichkeiten und das Magazin des Archivs, werden auch Originalquellen aus unterschiedlichen Beständen und Epochen der Stadt Neuwied vorgestellt. Während der Öffnungszeiten des Archivs sind ebenfalls die Abteikirche sowie der Kreuzgang mit Kapitelsaal geöffnet und für Besucher zugänglich.

Die Außenstelle Rommersdorf mit Stadtarchiv Neuwied befindet sich in der Abtei Rommersdorf im Stadtteil Heimbach-Weis (Stiftsstraße 2, 56566 Neuwied).