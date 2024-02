Veröffentlicht am 23. Februar 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfallflucht in St.-Katharinen

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein geparkter BMW 118d auf einem Parkplatz in der Industriestraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei