23. Februar 2024

NEUWIED – Berufsinfotag bei der Polizei Neuwied!

Die Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Neuwied laden am 06. März 2024 um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Dienstgebäude der Polizei Neuwied in der Reckstraße 6 ein. Hierbei können sich Interessierte über den abwechslungs- und facettenreichen Beruf, die Zugangsvoraussetzungen und das Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin oder zum Kriminalkommissar / zur Kriminalkommissarin informieren.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mit Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei und Kriminalpolizei ins Gespräch zu kommen und wird auch praktische Einblicke in die Arbeit gewähren.

Zusätzlich wird der Weg zum IT-Kriminalisten / zur IT-Kriminalistin vorgestellt. Daher sind Interessentinnen und Interessenten mit angestrebtem oder abgeschlossenem IT-Studium ebenfalls herzlich willkommen. Es wird möglichst um eine kurze Anmeldung unter pineuwied@polizei.rlp.de gebeten. Quelle: Polizei