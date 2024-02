Veröffentlicht am 23. Februar 2024 von wwa

LEUZBACH – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen hat ein musikalisches Erkennungswerk

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen komponierte der Dirigent und Komponist Sven Hellinghausen den Schützenmarsch „Horrido“. Die Uraufführung seines Marsches ist am 19. März 2024 im Rahmen des Benefizkonzerts des Heeresmusikkorps Koblenz in der Wiedhalle in Neitersen zu hören.

Der im Jahr 1924 gegründete Schützenverein begeht in diesem Jahr sein 100-jähriges Vereinsbestehen und blickt auf eine bewegte und lange Geschichte zurück. Das Jubiläumsjahr wird mit zahlreichen Aktionen umrahmt. Um das Vereinsjubiläum besonders zu würdigen, hat der in Birken-Honigsessen lebende Dirigent und Komponist Sven Hellinghausen, der unter seinem Pseudonym „Kane McLean“ in Europa kein Unbekannter ist, für den Schützenverein einen eigenen Marsch geschrieben. Im September diesen Jahres wird er mit seinem Orchester „German Wings“ gemeinsam mit den Royal Scots in London vor dem Buckingham-Palace ein Konzert geben. Hellinghausen hat bereits für den Papst die Franziskusmesse geschrieben.

Am 9. Februar übergab Hellinghausen im Leuzbacher Schützenhaus den am Computer erstellten Schützenmarsch symbolisch offiziell an den ersten Vorsitzenden Guido Böing. Ebenfalls dabei waren Alexander Roth (2. Vorsitzender), Schützenkönig Achim John und der Vorsitzende des Festausschusses Rüdiger Flemmer. Doch wie kam der Kontakt der Schützen aus Leuzbach mit Hellinghausen zustande? „Wir haben uns 2022 zufällig im Getränkemarkt getroffen und kamen ins Gespräch. Ich habe ihn dann gefragt, ob er für uns etwas zum 100-jährigen komponieren könnte“, berichtet Rüdiger Flemmer.

Er und Hellinghausen kennen sich seit vielen Jahren. Sven Hellinghausen ist seit seiner Kindheit mit den Leuzbacher Schützen verbunden. Sein Großvater, Alfons Hellinghausen, war 18 Jahre Schützenmeister in Leuzbach. In dieser Zeit verbrachte Sven viel Zeit in dem Altenkirchener Stadtteil. „Ich erinnere mich an viele Ereignisse aus meiner Kindheit, hier fühlte ich mich zuhause“, sagt Sven Hellinghausen. Auch aus diesem Grund komponierte er sehr gerne den Marsch für die Schützen. „Durch die Leuzbacher Schützen und das Schützenfest bin ich mit der Blasmusik in Berührung gekommen, das alles hat mich fasziniert und so sehe ich die Wurzeln für meine heutige Tätigkeit in Leuzbach, deswegen möchte ich auf diesem Wege auch Dankeschön sagen“, so Komponist Sven Hellinghausen zu seiner Motivation, für die Leuzbach-Bergenhauser Schützen einen eigenen Marsch zu komponieren.

Das komponierte Werk selbst erinnert ein wenig an den bekannten Marsch „Laridah“: ein kerniger Anfang, ein melodischer Mittelteil und ein fulminanter Schluss, das ist der musikalische Rahmen, in dem sich der Marsch bewegt so Hellinghausen.“ Der Marsch wird erstmals am 19. März in der Wiedhalle in Neitersen erklingen und mit einer noch geheimen Überraschung aufgewartet“ An diesem Abend richtet der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen ein Benefizkonzert aus, bei dem das Heeresmusikcorps der Bundeswehr Koblenz aufspielen wird.

Sven Hellinghausen hat bereits die Partitur für den Schützenmarsch an das Heeresmusikkorps versandt. „Die haben gesagt, das ist spielbar“, sagt Hellinghausen schmunzelnd. Die Schützen aus Leuzbach und Bergenhausen freuen sich ebenfalls sehr: „Wir finden es ganz toll, dass Sven für uns den Marsch geschrieben hat, das ist sicherlich die Ausnahme. Wir haben ihn zwar noch nicht gehört, aber wir freuen uns sehr auf die Premiere am 19. März“, so der Vorsitzende Guido Böing. Die Vorfreude der Schützen ist jetzt schon spürbar, mit Spannung warten Sie auf den Schützenmarsch.

Neben dem musikalischen Highlight des Heeresmusikkorps und der Premiere des Werkes von Hellinghausen, hat sich der Vorstand und Festausschuss für das 100-jährige Vereinsjubiläum weitere Höhepunkte einfallen lassen. Das Jubiläumsjahr soll für die Mitglieder zu einem einmaligen Erlebnis werden. An Pfingsten (18.-20.Mai) findet das traditionelle Leuzbacher Schützenfest mit den musikalischen Größen wie die Frankenkracher, dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Brandscheid, dem Musikverein Brunken, dem Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld und dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal statt.

Über das gesamte Fest erwarten die Besucher viele Attraktionen. Als besonderer Höhepunkt zu erwähnen, ist der an Pfingstsamstag vorgesehene große Zapfenstreich. Am 14. Juli findet der Festkommers mit einigen Highlights statt, für den 7. und 8. September ist für die Vereinsmitglieder ein Familientag mit Zeltlager geplant. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet am 7. Dezember die Weihnachtsfeier mit einem Adventsgrillen. Die geplanten Aktionen sind auf verschiedenen Plätzen vorgesehen. Neben weiteren festen Jahresterminen wird der Verein ein Buch mit dem Titel „100 Jahre Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen“ herausbringen. Das Buch spiegelt die Vereinsgeschichte/Historie anhand von Texten und zahlreichen Bildern wieder. Für die rund 170 Mitglieder des Vereins und den Bürgern von Leuzbach und Bergenhausen wir es mit Sicherheit ein unvergessliches Jahr.

Die Karten für das Benefizkonzert des Heeresmusikcorps Koblenz am 19. März, 19.30 Uhr in der Wiedhalle in Neitersen, können ab sofort bestellt werden. Die Karten sind bei allen Vorstandsmitgliedern sowie der „Wäller-Buchhandlung“ und bei „Wäller-Sport“ in Altenkirchen erhältlich. Der Kartenpreis beträgt im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Der Erlös des Konzerts kommt dem DRK-Ortsverband und der VG-Feuerwehr zugute. Foto: SV Leuzbach-Bergenhausen

Foto: (v.l.): Guido Böing (Vorsitzender), Alexander Roth (2. Vorsitzender), Sven Hellinghausen, Achim John (Schützenkönig), Rüdiger Flemmer (Vorsitzender des Festausschusses)