Veröffentlicht am 22. Februar 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein geklärt

Dienstagabend kam es zu einer Kollision zweier Pkw im Begegnungsverkehr auf der Petrus-Sinzig-Straße. Ein unfallbeteiligter 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der Mann in Bad Honnef schnell ermittelt werden. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Quelle: Polizei