Veröffentlicht am 22. Februar 2024

BENDORF – Trickdiebstahl bei Geldwechsel in Bendorf/Rhein

Eine männliche Person näherte sich am Donnerstagnachmittag, 15. Februar 2024 gegen 15:30 Uhr einem 93-jährigen Mann und deutete einen Geldwechsel ihm gegenüber an. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Sparkasse in der Siegburger Straße. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, 175 cm groß, schlank, drei Tage Bart, graue Jeans, grauer Pullover. Während dem Wechselvorgang griff die männliche Person in das Scheinfach der Geldbörse und entwendet 40 Euro Scheingeld. Er sprach bei der Tatausführung kein Wort mit dem Geschädigten. Die Person entfernte sich in Richtung Parkplatz / Danngasse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden, pibendorf@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei