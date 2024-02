Veröffentlicht am 22. Februar 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Versuchter Einbruch in Museumsscheune in Gebhardshain

Zwischen dem 01. Februar 2024 und dem 17. Februar 2024 versuchten Unbekannte mit letztlich ungeeigneten Mitteln, dass verschlossene Tor der Museumsscheune in Gebhardshain, in der Betzdorfer Straße, aufzubrechen. Das Schloss wurde erheblich beschädigt, ein Eindringen der Täter gelang nicht. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei