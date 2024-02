Veröffentlicht am 22. Februar 2024 von wwa

PRACHT – Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht

Der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht lädt seine Mitglieder für Mittwoch, den 6. März 2024 zur Mitgliederversammlung ein. Beginn ist um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht.

Tagesordnung:

Begrüßung, Mitteilungen, Ergänzungswahl zum Vorstand (zweiter Vorsitzender), Allgemeiner Überblick über die Kommunalwahl 2024 und Regularien zur Aufstellung einer Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 09.06.2024, Verschiedenes, Anregungen, Aussprache.

Über eine zahlreiche Beteiligung zu dieser Versammlung würde sich der Vorstand sehr freuen.