Veröffentlicht am 22. Februar 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – KAB – Nachlese zur letztjährigen Barbarafeier

Am Sonntag, dem 10. Dezember 2023 durfte die KAB im 108. Jahr ihres Bestehens bei der traditionellen Barbarafeier im Kreis von Mitgliedern, Freunden und Vertretern aus der Ortsgemeinde ihre Jubilar-Ehrung durchführen. Die Feierlichkeiten begannen mit der hl. Messe. Einige Texte zur Messe am 2. Adventssonntag, die vom MGV Sangeslust Birken-Honigsessen musikalisch gestaltet wurde, bezogen sich schwerpunktmäßig auf Frieden und Versöhnung und waren im Team der KAB vorbereitet worden. Im Anschluss wurde im gegenüberliegenden kath. Pfarrheim ein reichhaltiges Frühstück serviert. Erstaunlich war, dass es in diesem Jahr nur Jubilare für 40 Jahre Mitgliedschaft zu ehren galt. Dazu zählten: Gretel und Gregor Hombach aus Birken-Honigsessen, Beate und Bruno Schmidt, Beate und Andreas Weitz sowie Jürgen Wickler aus Wissen. Die weitere Feier verlief in gemütlicher, familiärer Atmosphäre und klang nach verschiedenen weihnachtlichen Vorträgen und einem Imbiss zur Mittagszeit aus.

Foto: (v.l.): Veronika Herzog (Schriftführerin der KAB) Gretel und Gregor Hombach (Jubilare) Christine Hombach (Teamsprecherin der KAB)