Veröffentlicht am 22. Februar 2024 von wwa

WERKHAUSEN – Neuer Vorstand im Blasorchester Mehrbachtal

Im Februar 2024 wurde in der Jahreshauptversammlung des Blasorchester Mehrbachtal e.V. ein neuer Vorstand gewählt. Dagmar Hassel hatte im Vorfeld bereits angekündigt für das Amt des 1. Vorsitzenden nach zehn Jahren nicht wieder zur Verfügung zu stehen. Neuer erster Vorsitzender wurde Reiner Nägelkrämer, der künftig Tobias Pfeiffer als zweiten Vorsitzenden an seiner Seite hat. In Dagmars Amtszeit fielen u.a. zwei Dirigentenwechsel, die 50-Jahr Feier des Orchesters sowie die Umbenennung in Blasorchester Mehrbachtal. Die komplizierte Coronazeit machte ihre Amtszeit ebenso zu einer besonderen Herausforderung.

Der neue Vorsitzende Reiner Nägelkrämer und der Geschäftsführer Rudolf Sander dankten Dagmar Hassel für ihre langjährige Vorstandsarbeit und übergaben zum Abschied noch ein kleines Präsent.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender – Reiner Nägelkrämer – 2. Vorsitzender – Tobias Pfeiffer – Geschäftsführer – Rudolf Sander – Kassierer – Holger Marenbach – Stellv. Kassiererin – Martina Skubella – Pressewart – Fabian Seelbach – Notenwart – Klaus Balensiefen – Stellv. Notenwart – Klaus Meurer – Zeugwart – Arno Schall – Stellv. Zeugwart – Jonas Kappel – Beisitzerin – Hanne Kählitz – Beisitzerin – Mathea Deisting – Wichtige Termine: Konzert am 23. März in Neitersen. Fotos: