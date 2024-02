Veröffentlicht am 21. Februar 2024 von wwa

FÜRTHEN – Zwei Einsätze für die Feuerwehren Hamm und Wissen am Mittwoch

Die Freiwillige Feuerwehr Hamm bekam es am Mittwochnachmittag zeitgleich mit zwei Bränden zu tun. Zunächst galt es einen Kaminbrand in Unterschützen zu bekämpfen. Noch während dieses Einsatzes hieß es: Garagenbrand im Ortsteil Fürthen. Da die Hammer Kräfte noch gebunden waren, wurde die Feuerwehr Wissen nachalarmiert. Vor Ort war sie mit 20 Kräften und fünf Fahrzeugen, darunter die Drehleiter. Wegen der starken Rauchentwicklung musste man mit Atemschutz vorgehen. Am Ende hat sich der Sachschaden wohl in Grenzen gehalten. Im Einsatz unter der Leitung von Alexander Müller waren rund drei Dutzend Kräfte, dazu der DRK-Rettungsdienst und die Polizei. (bt) Fotos: Bernhard Theis