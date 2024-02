Veröffentlicht am 21. Februar 2024 von wwa

KOBLENZ – Prof. Dr. André Steimers von der Hochschule Koblenz verstärkt Expertengremium für Betriebssicherheit im Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Fokus auf Künstliche Intelligenz

Prof. Dr. André Steimers vom Campus Remagen der Hochschule Koblenz wurde als renommierter Experte für Künstliche Intelligenz (KI) und Funktionale Sicherheit in die Projektgruppe für Funktionale Sicherheit und Cybersicherheit des Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) berufen. Die fortschreitende Integration künstlicher Intelligenz in betrieblichen und industriellen Kontexten eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten, sondern bringt auch neue Risiken mit sich. Die raschen Entwicklungen im Bereich der KI sowie die hohe Dynamik des regulatorischen und normativen Umfelds stellen in diesem Kontext besondere Herausforderungen dar. Daher wird Prof. Dr. Steimers zukünftig die Projektgruppe für Funktionale Sicherheit und Cybersicherheit aktiv bei Fragen zur Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen in sicherheitskritischen Anwendungsfällen und Umgebungen unterstützen. Zudem wird er die neu geschaffene Arbeitsgruppe für Künstliche Intelligenz leiten, um diese Herausforderungen erfolgreich anzugehen. Prof. Dr. André Steimers, ein angesehener Experte auf seinem Gebiet, freut sich darauf, seine Expertise einzubringen: „Die Verantwortung, die Sicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Zeiten zunehmender Digitalisierung zu stärken, nehme ich sehr ernst.“ Seine Berufung habe positive Auswirkungen auf seine Tätigkeit an der Hochschule Koblenz. „Künstliche Intelligenz steht zunehmend auch im Fokus von Forschungs- und Lehraktivitäten der Hochschule. Ich freue mich darauf, die Synergien aus meiner Tätigkeit als Professor im Fachbereich Mathematik und Technik und der Tätigkeit im ABS gewinnbringend für die Hochschule zum Einsatz zu bringen.“

Der ABS berät das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln. Hierzu entwickelt er praxisnahe Richtlinien und Empfehlungen für die betriebliche Sicherheit, um Unfälle und Gefährdungen am Arbeitsplatz zu verhindern und die Arbeitsbedingungen in Unternehmen zu verbessern