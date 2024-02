Veröffentlicht am 21. Februar 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld und dem Verein Flüchtlingshilfe Flammersfeld e.V.

Während eines produktiven Treffens im Rathaus in Flammersfeld haben die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld und der Verein Flüchtlingshilfe Flammersfeld e.V. ihre langjährige Partnerschaft weiter gestärkt. Dabei wurden gemeinsam aktuelle relevante Themen erörtert, die die Grundlage für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit bilden. Diese umfassen unter anderem die Beschaffung angemessener Unterkünfte, die Bereitstellung von Hilfestellungen im Alltag. Das von der Flüchtlingshilfe konzipierte Projekt „Help to help“, versetzt Geflüchtete in die Lage Landsleute zu unterstützen.

„Die enge Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe Flammersfeld ist von großer Bedeutung für uns. Im Rathaus haben wir heute konstruktive Gespräche geführt und Wege besprochen, wie wir noch besser gemeinsam agieren können, um die Bedürfnisse der Menschen bestmöglich zu erfüllen“, betonte Matthias Schmidt, stellvertretender Fachbereichsleiter Soziales & Generationen.

Dorothee Hermes-Malmedie, 1. Vorsitzende des Vereins fügte hinzu: „Wir schätzen die bisherige Zusammenarbeit sehr und freuen uns auf das weitere Miteinander. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, weiterhin Menschen in Not zu unterstützen.“

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld und die Flüchtlingshilfe Flammersfeld bekräftigen ihre gemeinsame Verpflichtung, geflüchteten Personen beizustehen und eine integrative Umgebung zu fördern. Zusätzlich lädt die Flüchtlingshilfe Flammersfeld im evangelischen Gemeindehaus in Flammersfeld dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr zum

„Eine-Welt-Café“ ein, in dem Unterstützer des Vereins, Flüchtlinge und Interessierte zusammenkommen. Kontakt: E-Mail: sos@fluechtlingshilfe-flammersfeld.de. Webseite: www.fluechtlingshilfe-flammersfeld.de

Foto: (v.r.): Geo Hillen und Dorothee Hermes-Malmedie, beide von der Flüchtlingshilfe Flammersfeld e.V. und Matthias Schmidt, stellvertretender Fachbereichsleiter Soziales & Generationen