Veröffentlicht am 20. Februar 2024 von wwa

DIERDEORF – Einbruch in Tabakgeschäft im Rewe-XL in Dierdorf

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17. Februar 2024, 22:15 Uhr und Montag, 19. Februar 2024, 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Tabakgeschäft im Rewe-XL in Dierdorf. Unbekannte verschafften sich mit Leitern Zugang über das Dach zu dem Tabakgeschäft und entwendeten Bargeld, sowie diverse Tabakwaren mit Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zur Tat der Kriminalinspektion Neuwied unter tel. 02631-8780 oder per E-Mail: kineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei