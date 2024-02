Veröffentlicht am 20. Februar 2024 von wwa

RHEINBREITBACH – Fahrradfahrer in Rheinbreitbach leicht verletzt

Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hauptstraße – Rheinblickstraße. Ein vorfahrtsberechtigter 62-jähriger Fahrradfahrer aus Unkel befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bad Honnef und wurde von einem 87-jährigen Pkw-Fahrer aus Rheinbreitbach übersehen, als dieser von der Rheinblickstraße aus in die Hauptstraße abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Quelle: Polizei