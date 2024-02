Veröffentlicht am 19. Februar 2024 von wwa

KOBLENZ – Verfolgungsfahrt auf der A 48 führt zu Festnahmen

Montagmorgen, 19. Februar fiel einer Polizeistreife gegen 03.20 Uhr ein mit mehreren Personen besetzter Pkw in Mayen auf, der daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Bei Erkennen des Streifenwagens entfernte sich der Pkw in Richtung Autobahn und fuhr auf die A 48 in Richtung Koblenz auf. In der Ausfahrt Polch verließ der Pkw die Autobahn, touchierte zwei Leitpfosten und kam kurz darauf zum Stehen. Ein Insasse wurde vor Ort fixiert, zwei weitere Personen entfernten sich zu Fuß, wovon eine kurze Zeit später auf einem nahegelegenen Parkplatz festgenommen werden konnte. Im Fahrzeug konnten Wertgegenstände, darunter mehrere Uhren gefunden werden, die auf eine zurückliegende Straftat, vermutlich ein Eigentumsdelikt, hindeuteten. Die dritte Person ist nach wie vor flüchtig, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise auf eine Straftat geben können, die sich im Vorfeld ereignet hat, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen unter 02651/801-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei