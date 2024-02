Veröffentlicht am 19. Februar 2024 von wwa

REGION Krötenwanderung: Amphibien auf der Fahrbahn, Helfende am Straßenrand Region (ACE)

Die Krötenwanderung hat begonnen: Zahlreiche Kröten sind aufgrund der aktuell milden Temperaturen bereits auf dem Weg zu ihren Laichplätzen und überqueren dabei Fahrbahnen – bis zum Frühling werden es Millionen sein. Das ist nicht nur lebensgefährlich für die Amphibien, sondern erfordert auch besondere Umsicht aller Verkehrsteilnehmenden. Der Pressesprecher, Dieter Born, Pressesprecher vom Kreisclub Altenkirchen-Westerwald des ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, erklärt, was während der Krötenwanderung im Sinne der Verkehrssicherheit zu beachten ist.

In der Dämmerung Tempo drosseln: Heimische Kröten erwachen aus ihrer Winterstarre, sobald die Nachttemperaturen konstant über 5 Grad Celsius liegen. Dann wandern sie bevorzugt nachts in Richtung der Laichgebiete und machen dabei auch vor vielbefahrenen Straßen nicht Halt. Naturschützende schätzen, dass in jeder Nacht zur Wanderzeit bis zu 10.000 Kröten auf deutschen Straßen unterwegs sind. Für Autofahrende sind sie in der Dunkelheit teils unmöglich zu erkennen.

Umso wichtiger ist es, aktuell in den Abend- und frühen Morgenstunden besonders aufmerksam unterwegs zu sein. Vor allem rund um Seen, Teiche und Tümpel ist Vorsicht angebracht – Kröten pilgern meist bei feuchter Witterung zu nahegelegenen Gewässern. Vielfach weisen Verkehrsschilder auf die Krötenwanderung hin. Der Pressesprecher Born rät, Gefahrenzeichen und Tempobeschränkungen sehr ernst zu nehmen und die Geschwindigkeit vorausschauend anzupassen. Wo Kröten wandern, sind helfende Menschen zu erwarten, die beispielsweise Schutzzäune sowie Krötentunnel kontrollieren und Tiere in Sammeleimern in Sicherheit bringen. Daher ist unbedingt auch der Fahrbandrand in den Blick zu nehmen.

Achtung, Rutschgefahr: Überfahrene Amphibien machen die Fahrbahn sehr glitschig. Das bedeutet Rutschgefahr für Fahrzeuge, die die Krötenroute passieren. Besonders leicht stürzen auf diesem Schmierfilm Zweiradfahrende. Mit dem Fahrrad, Motorrad und Roller ist an Krötenwandertagen deshalb besondere Vorsicht geboten. Der ACE weist jedoch alle Verkehrsteilnehmenden auf die Notwendigkeit hin, auf riskante Brems- und Ausweichmanöver unbedingt zu verzichten. Nachfolgende und entgegenkommende Fahrzeuge sind zu beachten. Es gilt: Bei Kröten auf der Fahrbahn nur kontrolliert bremsen oder ausweichen, wenn sich ausschließen lässt, dass man sich selbst oder andere Verkehrsteilnehmende gefährdet. Foto: Ursula Hildebrand