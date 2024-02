Veröffentlicht am 19. Februar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gottesdienste zum Weltgebetstag 2024 im Kirchenkreis Altenkirchen

Der Weltgebetstag 2024, vorbereitet von Frauen aus Palästina, setzt ein starkes Zeichen für Frieden und Versöhnung. Unter dem Thema „…durch das Band des Friedens“ haben die Frauen aus Palästina einen ökumenischen Gottesdienst vorbereitet, der die aktuellen Lebensrealitäten und Hoffnungen der Menschen in Palästina reflektiert.

Inmitten der jüngsten Eskalationen im Nahostkonflikt, die durch den terroristischen Angriff der Hamas und die militärische Reaktion Israels ausgelöst wurden, bringt der Weltgebetstag 2024 die Stimmen der Frauen aus Palästina in den Fokus. Trotz der Herausforderungen des Konflikts betonen sie mit ihren Texten, Liedern und Gebeten die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit.

Die biblischen Texte in der Gottesdienstordnung, Psalm 85 und Epheser 4,1-7, ermutigen dazu, für Gerechtigkeit, Frieden und die Einhaltung der Menschenrechte zu beten. Der Weltgebetstag lädt alle ein, sich über Konfessionsgrenzen hinweg zu vereinen und die Friedenssehnsucht der Frauen aus Palästina zu teilen. Der Weltgebetstag ist eine ökumenische Bewegung, die unter dem Motto „Informiertes Gebet und gebetserfülltes Handeln“ steht. Jedes Jahr am ersten Freitag im März organisieren und gestalten Frauen aus unterschiedlichen christlichen Konfessionen den Weltgebetstag, der in über 120 Ländern gefeiert wird.

Im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen finden am 1. März 2024 verschiedene Gottesdienste statt, zu denen die Frauen aus den Gemeinden herzlich einladen:

Altenkirchen: Gottesdienst um 16:00 Uhr in St. Jakobus, Rathausstr. 9, anschließend Einladung zum Beisammensein im Pfarrsaal

Betzdorf: Gottesdienst um 17 Uhr in der katholischen Kirche, Kirchstr. 71, Alsdorf

Flammersfeld: Gottesdienst um 15.00 Uhr in der Kirche St. Antonius in Oberlahr, anschließend gemeinsames Kaffeetrinken und Beisammensein

Friedewald: Gottesdienst um 17:30 Uhr in der Evangelischen Kirche Friedewald, anschließend Einladung zum Beisammensein

Gebhardshain: Zusammensein und Austausch um 15 Uhr im Bürgerhaus in Elkenroth. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 17 Uhr im Bürgerhaus. Anmeldung bis 23.02. bei Mareen Hahmann 02747 4470789 oder Sonja Weib 0151 72858999

Hamm: Gottesdienst um 16:00 Uhr in der Kath. Kirche St. Joseph, anschließend Einladung zum Beisammensein im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Parkstraße 3

Herdorf-Struthütten: Gottesdienst um 18.00 Uhr in der Ev. Kirche in Herdorf

Hilgenroth: Gottesdienst um 15:00 Uhr im Gemeindehaus, Kirchstraße 3-5, 57612 Eichelhardt, anschließend Einladung zum Beisammensein

Kirchen-Freusburg: Gottesdienst um 17:00 Uhr in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, Austraße, Kirchen und um 18:00 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Str. 111A. Im Anschluss sind alle zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Wissen: Gottesdienst um 16:30 Uhr in der Kapelle im Krankenhaus Wissen, danach ab 17:30 Uhr Einladung zum Beisammensein in das Gemeindehaus Auf der Rahm 18

Mehren-Schöneberg: Gottesdienst am Sonntag, den 3. März (!) um 10:00 Uhr im Gemeindehaus Mehren