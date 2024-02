Veröffentlicht am 18. Februar 2024 von wwa

BURGLAHR – Diebstahl eines Elektrotretrollers in Burglahr

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 17. Februar 2024, 21:30 und 21:50 Uhr wurde ein Elektrotretroller „NIU KQi3“ von einem Grundstück in der Burgstraße in Burglahr entwendet. Der Elektrotretroller hat einen Wert von 550 Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei