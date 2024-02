Veröffentlicht am 18. Februar 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Anlegedraht der Fähre in Linz am Rhein zugeparkt

Am 17. Februar 2024 meldete ein Mitarbeiter der Rheinfähre Linz-Remagen, dass ein PKW im absoluten Halteverbot auf dem Anlegedraht der Fähre parke und die somit nach Ende des Betriebs nicht gesichert werden könne. Nachdem die Beamten der Polizei Linz vergeblich versuchten, den Halter des PKW in umliegenden Restaurants festzustellen, wurde der PKW durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. Die Fähre konnte pünktlich zu Betriebsschluss gesichert werden. Quelle: Polizei