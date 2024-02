Veröffentlicht am 17. Februar 2024 von wwa

LANGENBACH – Diebstahl einer Kettensäge in Langenbach bei Kirburg

Durch Unbekannte wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 07. Februar 2024 und Donnerstag, 08. Februar 2024 eine Kettensäge aus einem Holzschuppen des Anwesens, In der Steinhecke 15, in 57520 Langenbach bei Kirburg entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer: 02662-95580 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei