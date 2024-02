Veröffentlicht am 17. Februar 2024 von wwa

BÜRDENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der B 256 bei Bürdenbach

Am 16. Februar 2024 meldete ein Zeuge gegen 21:15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B 256 Höhe Bruchermühle in Fahrtrichtung Altenkirchen. Der Fahrer eines Transporters kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Fahrer bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei