Veröffentlicht am 17. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen.

Zum neunten Mal in ihrer Amtszeit eröffnete die erste Vorsitzende Alexandra Reifenrath die Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Zahlreiche Mitglieder waren erschienen, um das vergangene Vereinsjahr zu reflektieren und Pläne für die Zukunft zu besprechen.

Alexandra Reifenrath begrüßte die erschienenen aktiven Musikerinnen und Musiker. In ihrem Bericht ging sie auf die Herausforderungen und Höhepunkte ihrer neunjährigen Amtszeit als erste Vorsitzende ein und bedankte sich beim Vorstand sowie bei allen Musikerinnen und Musikern für die tatkräftige Unterstützung.

Im Anschluss blickte Geschäftsführer Johannes Ortheil auf das 122. Jahr der Vereinsgeschichte zurück. Dabei wurde deutlich, was für ein termin- und ereignisreiches Jahr hinter dem Orchester liegt. So standen für die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen im Jahr 2023 neben zahlreichen Proben insgesamt 36 öffentliche Auftritte auf dem Programm. Zu den größten Höhepunkten zählten das Große Frühjahrskonzert im vergangenen April sowie die heimischen Schützenfeste in Wissen und Schönstein. Auch im Jahr 2024 hat die Stadt- und Feuerwehrkapelle wieder viele Auftritte geplant.

Kassiererin Carolin Schmidt konnte sich von den Kassenprüfern Thorsten Haupt und Ralf Kohlhaas eine einwandfreie Kassenführung bestätigen lassen. Thorsten Haupt wurde einstimmig als Kassenprüfer wiedergewählt. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die Neuwahl des Vorstandes. Hier ergaben sich nur wenige Änderungen. Sonja Orthen trat aus beruflichen Gründen als Jugendwartin zurück und neu gewählt wurde Annika Arndt, die bereits seit längerem die Jugendarbeit unterstützt. Marie Marciniak wurde einstimmig zur Beisitzerin mit Schwerpunkt Jugendarbeit gewählt, während die anderen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Alexandra Reifenrath (1. Vorsitzende), Philipp Orthen (2. Vorsitzender), Johannes Ortheil (Geschäftsführer), Carolin Schmidt (Kassiererin), Tobias Stahl (Korpsführer), Daniel Krauskopf (Korpsführer), Darian Asbach (1. Notenwart), Lukas Murkowski (2. Notenwart), Cedric Stenger (Instrumentenwart), Annika Arndt (Jugendwartin), Gerd Dornhoff (Betreuer der Inaktiven), Luisa Fischer (Pressewartin), Jens Vierschilling und Marie Marciniak (Beisitzer), Ralf Kohlhaas und Thorsten Haupt (Kassenprüfer).

Im Anschluss daran wurden einige Musiker für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft und Treue geehrt: Für 10 Jahre aktives Musizieren wurden Luisa Marciniak, Sabine Reuber, Martin Fuchs und Paul Köhler ausgezeichnet. Johannes Wagner und Benedikt Behner wurden für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

An dieser Stelle sei noch auf das diesjährige Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle hingewiesen, das am 24. März (Palmsonntag) im Kulturwerk Wissen stattfindet. Eintrittskarten für das Konzert können unter www.reservix.de sowie bei „der buchladen“ erworben werden.

Titelfoto Vorstand: (v.l.): Tobias Stahl, Christoph Becker, Gerd Dornhoff, Johannes Ortheil, Darian Asbach, Marie Marciniak, Carolin Schmidt, Annika Arndt, Philipp Orthen, Luisa Fischer, Alexandra Reifenrath