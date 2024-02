Veröffentlicht am 17. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Sozialdemokraten laden zum Bürgerempfang 2024 mit Malu Dreyer

Die Neuwieder Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen ihre langjährige Tradition fort und laden auch dieses Jahr zu einem besonderen Bürgerempfang ein. Am Sonntag, den 10. März, kommen um 11 Uhr Gäste aus verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Leben, in der Aula der Landesschule für Sehbehinderte und Blinde in Neuwied-Feldkirchen zusammen.

Die diesjährige Ausgabe des Bürgerempfangs erhält eine besondere Note durch die Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Genossinnen und Genossen begrüßen sie mit Freude und heben hervor, wie sehr sie sich auf einen bereichernden Austausch freuen. „Wir sind glücklich, dass Malu Dreyer unserem Bürgerempfang einen würdigen Rahmen verleiht. Jede und jeder ist herzlich eingeladen teilzunehmen. Wir freuen uns bereits darauf, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bei uns willkommen zu heißen und mit ihnen diesen besonderen Empfang zu verbringen“, betonen abschließend die Stadtverbandsvorsitzende Lana Horstmann und der Stadtrats-Fraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz im Namen der sozialdemokratischen Gemeinschaft.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Für Verpflegung in Form von Kaffee, Kaltgetränken und Gebäck ist gesorgt. Zwecks besserer Planbarkeit werden alle Interessierten um eine Teilnahme-Anmeldung per E-Mail gebeten unter: vorstand@spdneuwied.de. Foto: SPD Rheinland-Pfalz

