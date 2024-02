Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

ERPEL – Verkehrsunfall in Erpel/Kretzhaus

Ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Neustadt (Wied) befuhr die L 253 aus Richtung Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Aufgrund Unachtsamkeit verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Opel und kam von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ehefrau als Beifahrerin erlitt Verletzungen und wurde mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der L 253 war während der Unfallaufnahme stark eingeschränkt. Quelle: Polizei