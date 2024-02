Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Betrugsdelikte in Vettelschoß und Bad Hönningen

Im Laufe des Donnerstags wurden der Polizeiinspektion Linz zwei Betrugsdelikte des Phänomens Cybercrime gemeldet. Zunächst meldete sich gegen 14:00 Uhr eine 75-jährige Frau aus Vettelschoß, die angab einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten zu haben. Der habe sich als Paypal-Mitarbeiter ausgegeben und sie wegen Abbuchungen angefragt. Die Frau beendete das Gespräch, ohne weitere persönliche Daten zu nennen. Gegen 14:15 Uhr meldete sich ein Mann bei einer 79-jährigen Frau aus Bad Hönningen. Der Mann gab in bekannter Masche an, von der Polizei zu sein und ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursache. Bei Zahlung einer Kaution in Höhe von 30.000 Euro könne eine Haft verhindert werden. Auch in diesem Fall beendete die Frau das Telefonat. Quelle: Polizei