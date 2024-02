Veröffentlicht am 18. Februar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gewaltfreie Kommunikation im Arbeitsalltag – Workshop für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit

Die Kreisjugendpflegen Altenkirchen und Neuwied laden in Kooperation mit der Fachstelle Jugend im Visitationsbezirk Koblenz zu einem Workshop ein, bei dem es um gewaltfreie Kommunikation im Arbeitsalltag geht. Eingeladen sind Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit. Der Workshop findet am 14. März in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in Oberraden statt.

Im Arbeitsalltag wird man oft mit problematischen oder schwierigen Situationen und Gesprächen konfrontiert. Wer sich ungerecht behandelt, beschuldigt oder nicht ernst genommen fühlt, reagiert oft mit einem Gegenangriff, einer Rechtfertigung oder dem inneren Rückzug. So ist es schwer möglich, sich miteinander zu verständigen. Ziel dieser Fortbildung ist es, einen Einblick zu erhalten, wie eskalierenden Situationen ohne Gewalt begegnet werden kann. Kurze Inputs, Einzel- und Gruppenübungen sowie konkrete Rollenspiele wechseln einander in einer ausgewogenen Mischung ab, so dass die Teilnehmenden praxisnah mit den Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation vertraut werden. Die Inhalte des Workshops in Stichworten: Wolf- und Giraffenwelt, Beobachten und Bewerten, Bedürfnisse und Strategien, Umgang mit Wut und Ärger, Die vier Schritte der friedvollen Kommunikation, Handlungsfähigkeit in Konfliktsituationen, Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten, Gespräche mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation positiv klaren. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich: E-Mail: Anna.Beck@kreis-ak.de Die Anmeldefrist endet am 7. März.